17 czerwca w Sądzie Okręgowym w Warszawie spotkali się Michał Wiśniewski i Pola Wiśniewska na pierwszej rozprawie rozwodowej. Po wyjściu z budynku muzyk miał sprawiać wrażenie wyraźnie przybitego i zaskoczonego przebiegiem posiedzenia. Zamiast zniknąć z pola widzenia, miał niemal od razu zmienić scenerię i ruszyć na plac budowy domu pod Warszawą.

Pola Wiśniewska pokazała rodzinny kadr po rozprawie sądowej

Tymczasem Pola Wiśniewska postanowiła podzielić się z fanami rodzinnym kadrem. Żona Michała Wiśniewskiego opublikowała w mediach społecznościowych zdjęcie swoich synów, do którego dodała krótki opis. Postanowiła, że nie będzie odnosić się do tego, co działo się na sali sądowej. Jednak nie udało się ukryć, że pierwsze spotkanie w sądzie było bardzo emocjonujące dla obojga. Wokalista i mama jego dzieci pożegnali się czule, gdy było już po wszystkim.

Jest radość napisała.

Warto przypomnieć, że w środę, 17 czerwca pisaliśmy o tym, co Michał Wiśniewski zrobił zaraz po rozprawie rozwodowej.

Rozwód Poli i Michała Wiśniewskich. Lider Ich Troje musi czekać aż do 2027 roku

Rozprawa otwierająca sprawę rozwodową to zwykle moment, w którym napięcie rośnie, a każda kolejna decyzja sądu nabiera ciężaru. W tym przypadku dodatkowo wybrzmiewa fakt, że finał nie musi nadejść szybko. Z informacji przekazywanych po posiedzeniu wynika, że kolejny termin ma zostać wyznaczony dopiero w 2027 roku.

Tuż po wizycie w sądzie Michał Wiśniewski miał pojechać na budowę domu pod Warszawą. Na miejsce przyjechał charakterystycznym busikiem kojarzonym z zespołem Ich Troje. Z relacji wynika, że nie była to krótka, kontrola, tylko dłuższy pobyt na placu.

Sama inwestycja od początku była duża i rozpisana na lata. Budowę rozpoczęto w 2023 roku na działce o powierzchni ponad 6 tys. mkw. Planowany dom ma mieć 570 mkw. Projekt zakłada nie tylko funkcję mieszkalną, ale też przestrzeń do pracy, która ma zapewnić warunki dla zespołu.

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