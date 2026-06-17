Pola Wiśniewska tuż przed rozprawą rozwodową zwróciła się do swoich obserwatorów na Instagramie. Na kanale nadawczym przekazała wieści i poprosiła o jedno. Napisała to chwilę przed spotkaniem z Michałem Wiśniewskim w sądzie.

Pola Wiśniewska prosiła o wsparcie przed rozprawą rozwodową

Kilka miesięcy temu Michał i Pola Wiśniewscy podjęli decyzję o rozstaniu. Od tamtej chwili żona lidera "Ich Troje" mogła liczyć na ogromne wsparcie internautów, którzy śledzą jej losy na Instagramie. To właśnie tam prowadzi kanał nadawczy "Poladanki'' i często dzięli się swoimi przemyśleniami. Niedawno Pola Wiśniewska dodała poruszający wpis w Dzień Matki, a dziś, tuż przed rozprawą rozwodową, zwróciła się do internautów. Napisała krótko.

Dzisiaj nie będzie Poladanek. Dzisiaj ja potrzebuję Waszego wsparcia przekazała Pola Wiśniewska.

Michał i Pola Wiśniewscy spotkali się na pierwszej rozprawie rozwodowej

W Warszawie oboje stawili się w sądzie w towarzystwie pełnomocników. Według relacji z miejsca wydarzeń atmosfera od początku miała być napięta. Pola pojawiła się z dużą liczbą dokumentów, trzymała dystans i konsekwentnie utrzymywała formalny ton wobec Michała.

Przywitanie małżonków było niezręczne - Pola wyciągnęła rękę, a Michał ją przytulił. Następnie zasiadł obok żony i próbował zamienić z nią kilka słów. Wiśniewska nie patrzyła w jego kierunku i zachowała poważną minę relacjonował Pudelek.

Wiśniewski zabrał głos po wyjściu z sali rozpraw. Tego się nie spodziewał

Tuż po zakończonej rozprawie rozwodowej Michał Wiśniewski zabrał głos i nie ukrywał, że nie spodziewał się takich wydarzeń na sali sądowej. W rozmowie z Faktem podkreślił, że najważniejsze jest dla niego dobro dzieci.

(...) Mam nadzieję, że na samym końcu wygra zdrowy rozsądek. Mam nadzieję, że ta sprawa nie zakończy się jak Johnny Depp i Amber Heard, a są takie szanse, wiec oby się tak nie stało. Oby jak najszybciej, to jest wszystko dla dobra naszych dzieci mówił dla Faktu lider Ich Troje.

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