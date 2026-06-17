Życie prywatne Michała Wiśniewskiego od lat budzi duże zainteresowanie mediów i regularnie trafia na pierwsze strony portali plotkarskich. Lider Ich Troje ma za sobą kilka małżeństw, które były szeroko komentowane w show-biznesie, a jego relacje uczuciowe od dawna stanowią stały temat publicznych dyskusji. W ostatnim czasie znów zrobiło się o nim głośno po tym, jak w marcu poinformował o rozstaniu z Polą Wiśniewską, z którą doczekał się dwóch synów. Od tamtej pory w sieci pojawiało się wiele spekulacji dotyczących przyczyn rozpadu związku, choć oboje starali się nie rozwijać tego tematu publicznie. Sprawa znalazła swój dalszy ciąg w sądzie.

Michał i Pola Wiśniewscy spotkali się w sądzie. Do mediów trafiły informacje

W środę 17 czerwca w Sądzie Okręgowym w Warszawie o godzinie 12:30 rozpoczęła się rozprawa rozwodowa Poli i Michała Wiśniewskich. Oboje stawili się na miejscu w towarzystwie swoich pełnomocników. Jak informuje Pudelek, już na korytarzach sądu dało się zauważyć napiętą atmosferę — Pola przyszła z dużą ilością dokumentów i miała zachowywać dystans wobec sytuacji, a wobec Wiśniewskiego używała formalnych określeń. Portal opisał przywitanie jeszcze małżonków.

Przywitanie małżonków było niezręczne - Pola wyciągnęła rękę, a Michał ją przytulił. Następnie zasiadł obok żony i próbował zamienić z nią kilka słów. Wiśniewska nie patrzyła w jego kierunku i zachowała poważną minę czytamy na stronie portalu.

Jak przekazała reporterka Pudelka, powołując się na wypowiedź prawniczki Poli Wiśniewskiej, ponoć nie ma mowy o szybkim zakończeniu sprawy. Zaznaczono, że jedna rozprawa nie wystarczy.

Michał Wiśniewski o rozstaniu z Polą. Jasny komunikat

Po rozstaniu z Polą Wiśniewską wokalista jest bardzo wylewny w wywiadach. Nie tak dawno Michał Wiśniewski nagle wypalił o relacji z Mandaryną, a w wywiadzie z Jastrząb Postem opowiedział o rozwodzie. Podkreślił, że w trudnej sytuacji jego priorytetem jest zadbanie o komfort ich dzieci.

Cieszę się, że na ten moment przede wszystkim udaje nam się w pewien sposób zadbać o nasze dzieci i to jest podstawa, to jest najważniejsze ze wszystkiego. Te dzieci mają też rodzeństwo, które bardzo kibicuje temu, żeby te stosunki były jak najlepsze powiedział.

Lider Ich Troje zdaje sobie sprawę z faktu, że utrzymanie dobrych relacji po rozwodzie będzie dla niego i Poli Wiśniewskiej nie lada wyzwaniem.

To jest początek bardzo trudnej drogi przed nami i życzę nam - i Poli, i sobie - żeby to była jak najmniej wyboista droga. Jeżeli już coś się skończyło, to postarajmy się w tym wszystkim pokazać klasę i wziąć odpowiedzialność za swoje decyzje dodał.

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