Pola Wiśniewska po raz kolejny została mamą zaledwie dwa tygodnie temu. Od tamtej pory zdążyła już świętować swoje urodziny, Dzień Mamy, a także wybrała się na randkę z mężem, Michałem Wiśniewskim. Teraz żona lidera Ich Troje opowiedziała, jakie podejście ma starszy syn małżeństwa, Falco, do nowonarodzonego brata.

Pola i Michał Wiśniewscy mają ze sobą dwoje dzieci - 2,5- letniego Falco i urodzonego w maju Noëla. Niedawno z okazji Dnia Mamy Pola Wiśniewska podzieliła się zdzjęciem z dziećmi. Jak wyglądają relacje między najmłodszymi z jej pociech - Falco i Noëlem?

W szczerym wpisie na Instagramie Pola Wiśniewska zdradziła, jak Falco reaguje na obecność w domu młodszego brata. Odniosła się też do komentarzy i porad, jakie słyszała jeszcze przed narodzinami Noëla Cloé. Przy okazji opublikowała wspólne zdjęcia rodzeństwa.

- Mówili: „Falco NA PEWNO będzie zazdrosny o maluszka” lub „Jak się urodzi Mały to Falco dopiero Wam pokaże”. I co? I nic! Nikt się nie spodziewał, że Falco będzie taki troskliwy i kochający. Noela ciągle głaszcze, tuli i całuje. I dzieli się z nim wszystkim (wczoraj nawet nakarmił go swoim deserem ????) Także dobrze jest. Póki co - napisała na Instagramie Pola Wiśniewska.