26 maja to w tym roku dla Poli Wiśniewskiej szczególnie ważny dzień - żona Michała Wiśniewskiego jest bowiem mamą aż szóstki pociech, z których najmłodszą dopiero co powitała na świecie. 16 maja na świat przyszedł bowiem drugi syn Michała i Poli Wiśniewskich. Teraz mama szóstki dzieci pokazała, jak świętuje Dzień Matki. Zobaczcie szczególne zdjęcie!

Reklama

Pola Wiśniewska świętuje Dzień Mamy z szóstką dzieci

Pola Wiśniewska należy do grona gwiazd, które doczekały się licznej gromadki pociech - żona Michała Wiśniewskiego jest bowiem mamą aż szóstki dzieci. Czwórki z nich doczekała się w swoich poprzednich związkach, a Falco i Noël Cloé są owocem związku z liderem Ich Troje. Dopiero co, bo 16 maja, Pola Wiśniewska urodziła kolejny raz, a teraz pochwaliła się świętowaniem Dnia Mamy w powiększonym, rodzinnym gronie!

Pola Wiśniewska podzieliła się na Instagramie ujęciem, na którym widać całą gromadkę jej pociech, między innymi małego Falco i Noëla, a wpis opatrzyła wyjątkowym opisem, w którym zamieściła również życzenia dla wszystkich mam.

- Uwielbiam być ich mamą ????Wszystkim mamom, w dniu naszego święta, wysyłam uściski. Bądźmy z siebie dumne ????

Zobacz także: Pola Wiśniewska pokazała synka! Żona Michała Wiśniewskiego podziękowała fanom

Fani entuzjastycznie zareagowali na wpis Poli Wiśniewskiej z okazji Dnia Mamy! Gratulowali żonie gwiazdora Ich Troje takiej gromadki pociech i podkreślali wagę bycia mamą.

- O tak ???? fajnie być mamą i mieć więź już na zawsze czy dziecko ma 20 lat czy miesiąc zawsze się je kocha❤️????

- Wszystkiego najlepszego Pani Polu! ???? Cudna gromadka! ????

- Tyle szczęścia na jednym obrazku ????

- Kocham być mamą! Dziękuję i wzajemnie ????????

Instagram/@wisniewska_pola

Zobacz także: Gorzki wpis Małgorzaty Rozenek w Dzień Matki. "Jestem też bardzo zaniepokojoną kobietą..."

Mimo radości z bycia mamą, Pola Wiśniewska nie ukrywa też cieni macierzyństwa. Ostatnio, kilka dni po porodzie opublikowała zdjęcie, na którym napisała wprost, że jest niewyspana z powodu opieki nad nowonarodzonym synkiem.

Również pod koniec ciąży żona Michała Wiśniewskiego mówiła o złym samopoczuciu.

- Jak mawiał klasyk: źle nie jest, dobrze też nie. Jest średnio, czyli super ???? I to jest najlepsze podsumowanie tej końcówki ciąży ???? - pisała na Instagramie Pola Wiśniewska niedługo przed porodem.

Reklama

Podobają Wam się życzenia Poli Wiśniewskiej skierowane do wszystkich mam? My oczywiście się do nich dołączamy i gratulujemy licznego potomstwa!