W minioną niedzielę po blisko dwuletniej przerwie wystartowała długo wyczekiwana edycja "Tańca z gwiazdami". Prawdziwym weteranem tego show jest Rafał Maserak, który zatańczył w aż 23. edycjach! Teraz z kolei po raz pierwszy zasiadł w jury i od razu podbił serca fanów również i w tej roli.

Wierni widzowie "Tańca z gwiazdami" na pewno pamiętają też jego początki w programie. Wszyscy z zapartym tchem śledzili między innymi jego taneczne zmagania w 2. edycji show, emitowanego jeszcze w stacji TVN. Wówczas Maserak tańczył w parze z Małgorzatą Foremniak, a kolorowa prasa rozpisywała się o ich romansie, którego sami zainteresowani nigdy otwarcie nie potwierdzili. Teraz po latach tancerz został zapytany o dawną, bliższą relację z aktorką. Jak zareagował i co odpowiedział?

Rafał Maserak zapytany o bliższą relację z Małgorzatą Foremniak

W 2005 roku w niedzielne wieczory wszyscy z niecierpliwością wyczekiwali na "Taniec z gwiazdami", a finał 2. edycji show emitowanego jeszcze w TVN, wszyscy wspominają do dziś. To właśnie wtedy o kryształową kulę walczyły dwie niezwykle utalentowane pary - Rafał Maserak i Małgorzata Foremniak oraz Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel. Ostatecznie zwycięstwo przypadło drugiej z par, a następnie wszyscy żyli gorącym uczuciem, które połączyło Cichopek i Hakiela. Głośno było również o zażyłości drugich finalistów show - o bliskiej relacji, która miała połączyć Maseraka i starszą od niego o 17 lat Foremniak non stop rozpisywała się kolorowa prasa. Sami zainteresowani jednak nigdy oficjalnie nie potwierdzili tych medialnych spekulacji. Ostatecznie jednak ich relacja nie przetrwała próby czasu.

Małgorzata Foremniak i Rafał Maserak fot. Palicki/AKPA

Po latach temat bliskiej relacji Małgorzaty Foremniak i Rafała Maseraka powrócił! Ostatnio dziennikarka portalu ShowNews.pl zapytała jurora "Tańca z gwiazdami", jakie ma wspomnienia związane z Małgorzatą Foremniak. Wówczas Rafał Maserak odpowiedział bardzo wymownie i wymijająco.

Wracasz do czasów bardzo dawnych. Każdy moment w programie był wspaniały, poznawałem cudowne osoby i przeżywałem z nimi wspaniałe chwile. Z jednymi byłem bliżej, z drugimi trochę dalej. Tak naprawdę program jest całym moim życiem i cieszę się, że tu jestem. - przyznał Rafał Maserak

Małgorzata Foremniak i Rafał Maserak PHOTO: TRICOLORS/EAST NEWS

Dziennikarka jednak nie odpuszczała i postanowiła dopytać, czy Rafał Maserak obserwuje dziś losy Małgorzaty Foremniak!

Obserwuję to zbyt duże słowo, ale jeśli gdzieś zobaczę, co robi, to ją wspieram - odparł tancerz

Spodziewaliście się takiej odpowiedzi?

W tym miejscu warto wspomnieć, że dziś Rafał Maserak jest w szczęśliwym związku z prawniczką Małgorzatą Lis, z którą wychowuje 4-letniego syna Leonarda. Również Małgorzata Foremniak zaznała swoje szczęście w miłości. Obydwie pary jednak trzymają swoje życie prywatne z dala od błysku fleszy.

