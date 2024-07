Z pewnością jednym z największych skandali w tym roku był pokaz najnowszej kolekcji Macieja Zienia zorganizowany w kościele. Projektant zapłacił prawdziwą fortunę, żeby zrealizować swoje marzenie o pokazie w świątyni. Przypomnijmy: Zień wydał fortunę na wynajęcie kościoła na pokaz mody!

Już kilkadziesiąt po pokazie proboszcz parafii św. Augustyna i Kuria Warszawska przeprosiły parafian za udzielenie pozwolenia na jego organizację, sugerowano też, że projektant obiecywał "tylko" pokaz sukien ślubnych, a nie regularne show. Wierni poczuli się na tyle dotknięci, że poinformowano dziś o specjalnym nabożeństwie przebłagalnym za zgorszenie wywołane pokazem Zienia.

W związku z pokazem mody w naszym kościele i zgorszeniem spowodowanym poprzez to wydarzenie zapraszamy Parafian do udziału w piątek 15 listopada br. we Mszy Św. o godz. 18.30 oraz w nabożeństwie przebłagalnym do godz. 21.00. Ks. Proboszcz i księża pracujący w parafii - możemy przeczytać na stronie internetowej parafii św. Augustyna w Warszawie.