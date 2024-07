Co sezon pokaz kolekcji Łukasza Jemioła to wielkie wydarzenie. Tym razem nie było inaczej. Na evencie pojawił się tłum, świetnie ubranych gwiazd. Zauważyliśmy, że kilka z nich postawiło na modne w sezonie szarości, które są ulubionym odcieniem również samego projektanta. Czyżby gwiazdy specjalnie wybrały je by go uhonorować?

Na długą sukienkę w delikatnym odcieniu szarości zdecydowała się Ilona Felicjańska. Gwiazda nareszcie wyglądała dobrze! Na długą spódnicę zdecydowała się również Dorota Williams. Słynna stylistka połączyła dwa odcienie szarości, wykończając look ultramodnym futrem.

Na casualowy look w stylu Łukasza Jemioła zdecydowała się Aneta Kręglicka. W dżinsach 7/8 i ciekawej kurteczce wyglądała świetnie.

Szarości tym razem wybrała również Ola Kisio. Aktorka w rozkloszowanej spódnicy i brązowych kozakach z przezroczystą koturną z H&M wyglądała bardzo ładnie.

