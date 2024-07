To żadna nowość, że możemy oglądać wiele gwiazd w takich samych ubraniach. Tym razem w identycznym kombinezonie pokazała się Margaret i Rita Ora.

Ta ostatnia połączyła go ze sportowymi butami i kurtką zdobioną tym samym motywem. Nic dziwnego, że Rita pojawiła się w nim jako pierwsza. To element kolekcji adidas Originals by Rita Ora. Co najważniejsze taki kombinezon możecie mieć swojej szafie za ok. 650 zł!

Margaret postawiła na bardziej elegancki look. Sportowy kombinezon zestawiła z cielistymi szpilkami i ozdobnym naszyjnikiem. Która stylizacja bardziej się wam podoba?