Cheryl Cole wzięła udział w ostatnim pożegnaniu Liama Payne'a. Artystka i były wokalista grupy "One Direction" w przeszłości byli parą przez dwa lata, a owocem ich miłości jest synek Bear Grey. Chociaż piosenkarka i Liam Payne podjęli decyzję o zakończeniu związku to do samego końca mieli dobre relacje. Teraz Cheryl Cole wzięła udział w pogrzebie byłego partnera.

Cheryl Cole na pogrzebie Liama Payne'a

Dziś w Anglii odbył się pogrzeb Liama Payne'a. Kilka tygodni po tragicznej śmierci artysty rodzina i przyjaciele wzięli udział w jego ostatnim pożegnaniu, które odbyło się w kościele w Home Counties. Na pogrzebie Liama Payne'a pojawili się wszyscy członkowie One Direction, ale na uroczystości nie mogło zabraknąć również Cheryl Cole, byłej partnerki zmarłego wokalisty. Cheryl i Liam poznali się na planie programu "X-Factor", w którym gwiazda zasiadała w fotelu jurora, a początkujący wokalista był uczestnikiem muzycznego show. W 2016 roku okazało się, że połączyło ich uczucie i są parą. Rok później na świecie pojawił się ich synek. Niestety, rok po narodzinach dziecka Cheryl i Liam podjęli decyzję o rozstaniu.

Po śmierci Liama Payne'ea Cheryl Cole opublikowała poruszające oświadczenie.

Starając się poradzić sobie z tym wstrząsającym wydarzeniem i uporać się z własnym żalem w tym nieopisanie bolesnym czasie, chciałabym uprzejmie przypomnieć wszystkim, że straciliśmy człowieka. Liam był nie tylko gwiazdą popu i celebrytą, był synem, bratem, wujkiem, bliskim przyjacielem i ojcem dla naszego 7-letniego syna. Syna, który teraz musi zmierzyć się z rzeczywistością, w której nigdy więcej nie zobaczy swojego ojca pisała wówczas artystka.

Dziś Cheryl Cole pojawiła się na pogrzebie Liama Payne'a i na zdjęciach widać, że trudno było powtrzymać jej wzruszenie. Z relacji zagranicznych mediów wynika, że na uroczystości Cheryl była sama chociaż cały świat zobaczył, jak 7-letni synek pożegnał Liama Payne'a, a ten widok rozrywa serce...

Pogrzeb Liama Payne'a miał charakter prywatny. Na uroczystości pojawili się jedynie rodzina i przyjaciele byłego wokalisty "One Direction". I chociaż w ceremonii nie mogli wziąć udziału fani Liama Payne'a to w mediach i w sieci nie brakuje zdjęć i nagrań z ostatniego pożegnania. Rodzice Liama Payne'a zdobyli się na poruszający gest na pogrzebie ukochanego syna.

