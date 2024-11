W środę, 20 listopada bliscy i osoby znane z show-biznesu pożegnali Liama Payne'a, który zmarł w tragicznych okolicznościach w połowie października w Buenos Aires. Po licznych perturbacjach związanych z przetransportowaniem ciała do Wielkiej Brytanii, bliscy w końcu mogą pożegnać artystę. To, co zrobiła rodzina Liama podczas jego pogrzebu, chwyciło mnie za serce. Nie każdego, kto znalazł się w tak trudnej sytuacji, byłoby stać na taki gest...

Żałobnicy otrzymali od bliskich Liama Payne'a specjalną wiadomość

Wiadomość o śmierci Liama Payne'a była wielkim szokiem zarówno dla jego bliskich, jak i fanów na całym świecie, którym trudno było pogodzić się z tak wielką stratą. Teraz, ponad miesiąc od śmierci wokalisty One Direction, jego rodzina ma szansę go pożegnać. Pogrzeb Liama Payne'a odbył się w kościele w St Mary's w Amersham (hrabstwo Buckinghamshire) w Wielkiej Brytanii.

Choć uroczystość miała charakter prywatny, pogrążeni w żałobie fani gromadzili się na okolicznych ulicach, a na pogrzebie pojawili się wszyscy członkowie One Direction, który spotkali się po raz pierwszy od kilku lat, by złożyć hołd zmarłemu koledze z zespołu. Podczas ceremonii miały miejsce wzruszające sceny. Jak podaje "The Mirror", rodzina Liama Payne'a rozdała żałobnikom karteczki z podziękowaniem za uczestnictwo w ceremonii oraz prośbą o przekazanie darowizny na rzecz szpitala dziecięcego:

Poruszający gest podczas ceremonii pogrzebowej Liama podkreślił jego niezwykle dobroczynną naturę. Gościom uczestniczącym w pogrzebie rodzina podziękowała za uprzejme przesłanie i poprosiła o przekazanie darowizny na rzecz szpitala Great Ormond Street Hospital w hołdzie Liamowi. Stało się to po tym, jak w zeszłym miesiącu ujawniono, że Liam spędził swoje ostatnie noce, przekazując darowizny na rzecz chorych dzieci - podaje ''The Mirror''.

JUSTIN TALLIS/AFP/East News

Przy okazji wyszło na jaw, że niedługo przed śmiercią Liam Payne przekazywał datki na rzecz chorych dzieci. Ten gest naprawdę zasługuje na podziw!

Na tym jednak nie koniec poruszających symboli. Na pogrzebie Liama Payne'a można było zobaczyć również niezwykle symboliczne wieńce kwiatowe: jeden z nich układał się w napis "son" (z ang. "syn" - przyp. red.), a drugi "daddy" (z ang. tata - przyp. red.). Rodzice i 7-letni synek, Bear w niezwykle wzruszający sposób pożegnali Liama Payne'a. Patrząc na zdjęcia z ceremonii naprawdę trudno powstrzymać łzy. Bliskim artysty raz jeszcze składamy szczere kondolencje.

JUSTIN TALLIS/AFP/East News