Choć o Sylwii Grzeszczak i Liberze było głośno w polskim showbiznesie już od lat, niedawno medialny szum wokół tej dwójki nabrał jeszcze większego rozmiaru: to wszystko za sprawą rozstania muzyków. Choć nadal współpracują zawodowo, Liber i Sylwia Grzeszczak nie tworzą już relacji prywatnie. Niedawno raper nagrał utwór, w którym wprost śpiewa o eks. Teraz zapytał o opinię swoich fanów. Nie takich odpowiedzi się spodziewał?

Fani gorzko o nowej piosence Libera

Nie milkną echa rozstania Libera i Sylwii Grzeszczak, a emocje wokół sprawy podsycane są tym bardziej, że ostatnio muzyk postanowił dać artystyczny wyraz swojego stanu duszy: co prawda Liber nie pisze wprost, że śpiewa o Sylwii Grzeszczak, jednak w jego nowym utworze "Wilk" pojawiają się bezpośrednie nawiązania do "eks".

Fani już jakiś czas temu zauważyli, że w nowym tekście Liber nawiązuje do Grzeszczak, a nawet dopatrywali się jej wymownej odpowiedzi. Teraz muzyk zwrócił się do fanów i zapytał, co sądzą o numerze:

Jak Wam się podoba ''Wilk''? Bo mój ziomek lew mówi że spoko - zwrócił się do fanów Liber.

Internauci licznie odpowiedzieli na zapytanie Libera, ale w komentarzach nie zostawili suchej nitki na sposobie, w jaki muzyk wypowiedział się w piosence o swojej eks:

Nie bardzo i każdy mądry człowiek wie, co chciałeś przekazać, przykre zachowanie

Kawałek to taki trochę ''kryzys 40 latka''. Niestety zero w nim klasy

Niestety, w tym przypadku jestem na nie

Dramat. Dawno nie słyszałam tak słabego utworu, pod każdym względem.

Trochę popłynąłeś na swoją niekorzyść

TOMASZ URBANEK/Dzien Dobry TVN/East News

Część internautów postanowiła jednak stanąć w obronie Libera i nie szczędziła muzykowi komplementów:

Mega wpada w ucho

Całkiem inny klimat i inny Liber

Dla mnie petarda

A Wy, jak oceniacie nową piosenkę Libera? Myślicie, że naprawdę nawiązuje do swojej prywatnej sytuacji, a może to tylko artystyczny sposób wyrazu?

