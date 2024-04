To już kolejny raz, kiedy Dagmara Kaźmierska jest pod lupą TikTokerów. Jakiś czas temu jeden z tiktokerów zajmujących się modą ujawnił aferę związaną z transmisjami sprzedażowymi "Królowej życia", a teraz powstała ich parodia. Internauci są pod wrażeniem humoru TikTokerki i piszą wprost, że jest "lepsza od oryginału". Zwracają też uwagę na jeden ważny szczegół.

TikTokerka sparodiowała Dagmarę Kaźmierską?

Dagmara Kaźmierska obecnie jest jedną z największych gwiazd Polsatu. Bierze udział w programie "Taniec z Gwiazdami", występuje także w "Pamiętnikach z wakacji", a już wkrótce powstanie drugi sezon jej programu "Dagmara szuka męża". "Królowa życia" cieszy się ogromną popularnością, a co za tym idzie, każdy jej projekt oceniamy, jest przez internautów. Ostatnio TikTokerzy skupili się na działalności sprzedażowej Kaźmierskiej, która jak wiadomo, prowadzi własny butik. Jedna z popularnych TikTokerek o pseudonimie "Mili0nerka" zrobiła parodię live'ów sprzedażowych, a internauci uważają, że poszło jej lepiej niż Dagmarze i nie musiała przeklinać, jak robi to "Królowa życia". Co ciekawe, jakiś czas temu "Królowe życia" parodiowała też Klaudia Halejcio.

Wyczuwam parodię Dagmary

Lepsza niż Dadzia

Lepsza od oryginału, przynajmniej tak nie przeklina i da się tego słuchać

Internauci po obejrzeniu parodii natychmiast wychwycili kilka zabawnych zwrotów i komplementują TIkTokerkę, która w tak zabawny sposób potraktowała transmisje sprzedażowe Dagmary Kaźmierskiej:

Złoto, no i jeszcze ciągle powtarzanie DZIEWCZYNY

'Krój wersaczi' padłam

Jako pierwszy wziął pod lupę transmisje sprzedażowe Dagmary Kaźmierskiej tiktoker Czech_Guy_In_Warsaw. Mężczyznę zainteresowały ubrania i dodatki, na których można zobaczyć logo słynnych domów i nie ukrywa, że "budzi to moje SKRAJNE obawy, iż towar nie jest oryginalny". Sądzicie, że wraz z rosnącą popularnością Dagmary Kaźmierskiej w sieci pojawi się jeszcze więcej parodii "Królowej życia"?

