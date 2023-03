"Love Island 7": Ola zażenowana zachowaniem Jay'a: "Śmieci same się wyniosły"

5. edycja "Love Island" jest zupełnie zaskakująca! Uczucia i relacje między uczestnikami zmieniają się jak w kalejdoskopie! Mimo że za nami już ponad połowa programu wciąż na wyspie miłości brakuje prawdziwych par i miłości. Jak na razie jedyną, oficjalną parą jest Góral Kuba i Josie, więc to dla nich "Casa Amor" będzie prawdziwym sprawdzianem. Dla pozostałych będzie to szansa poszukania prawdziwego uczucia. Szczególnie dziewczyny powinny być zadowolone, bo będą miały okazję poznać gorących singli poprzednich edycji! "Love Island 5": Fani nie mogą się doczekać "Casa Amor"! "Oliwia wpadnie w oko Piotrkowi" W ostatnim odcinku programu dowiedzieliśmy się, że "Love Island" opuścili Sidiki i Roksana w wyniku głosowania widzów. Internauci nie kryli jednak oburzenia tym głosowaniem , sugerując, że ich zdaniem powinni odpaść Ania i Konrad. W willi miłości wszystko się ostatnio skomplikowało. Mimo że w końcu pojawiła się pierwsza, oficjalna para, to rozpadły się inne relacje... Ania dała kosza Włodkowi, Julia powiedziała Jakubowi, że z ich relacji niczego nie będzie, Ola zrezygnowała z relacji z Sidikim i tak naprawdę raczej mało kto na wyspie tworzy poważny związek. Chociaż Konrad i Oliwia także stanowią silną parę, to fani nie są przekonani, czy ta para przetrwa "Casa Amor", podobnie jak Patrycja i Łukasz... Szczególnie w przypadku dziewczyn, które będą miały okazję poznać 5, gorących i charyzmatycznych uczestników poprzednich edycji! - No to BANG! hola Casa Amor ! Huh. Tego jeszcze nie grali ! 5 przystojniaków z poprzednich edycji, którzy nadal są singlami będą idealnym sprawdzianem dla aktualnych relacji na naszej Wyspie Miłości 😎 No przyznajcie… same ciacha… oj dziewczyny dziewczyny… co to będzie co to...