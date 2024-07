Koniec ubiegłego roku przyniósł dość nieoczekiwaną informację o ciąży Anny Czartoryskiej. Początkowo aktorka próbowała ukryć swój odmienny stan w tajemnicy przed mediami, ale jej plany zostały pokrzyżowane przez teściową, która zdradziła jednemu z tabloidów, że zostanie babcią. Nie wiemy dokładnie kiedy odbędzie się poród syna Czartoryskiej i Niemczyckiego, ale patrząc na brzuszek ciążowy Ani, mamy wrażenie, że nastąpi to niedługo. Przypomnijmy: Anna Czartoryska w ciąży. Tajemnicę zdradziła jej teściowa

Aktorka mimo ciąży nie rezygnuje z kariery i przygotowuje właśnie swój debiutancki album. Przedsmakiem tego co na nim usłyszymy jest singiel "Lato w mieście" nagrany na potrzeby składanki "Nastaw się na chill out vol. 11". Nagrywając ten utwór, Anna spełniła swoje marzenia o karierze wokalistki. Na premierze utworu pojawiła się w kreacji, która mocno podkreśliła jej spory brzuch. Jak sama zapewnia, właśnie ciąża pozwoliła jej zrozumieć co tak naprawdę chciałaby robić.



Nagranie pierwszej piosenki, która znalazła się na składance „Nastaw się na chill out” jest zalążkiem pracy, o której zawsze marzyłam, a którą długo odkładałam na później. Wreszcie ten moment przyszedł. Zaczynam pracę nad całym albumem i chciałabym to zrobić w sposób przemyślany. Myślę, że poświęcę dużo czasu na znalezienie swojego własnego muzycznego języka. (...) Traktuję obecny czas jako okazję, żeby właśnie zastanowić się nad tym, co dla mnie ważne, również zawodowo.- zdradza w rozmowie z Radio ZET Chilli.



Wróżycie jej sukces wokalistki?

