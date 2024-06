W życiu Kasi Cichopek dzieje się naprawdę sporo. Najpierw po latach wróciła do Polsatu, a następnie rozpoczęła intensywną pracę na planie "M jak miłość". Podczas jednego z dni zdjęciowych przypadkiem nagrała dość nieprzyjemne zachowanie mężczyzny. Ten nagle zaczął krzyczeć w jej kierunku, a ona aż zaniemówiła.

Obcy mężczyzna zaczął krzyczeć w stronę Kasi Cichopek

Chociaż wielu sądziło, że po zwolnieniu z "Pytania na śniadanie" kariera Kasi Cichopek drastycznie spowolni, dzieje się wręcz odwrotnie. W ostatnim czasie poleciała, chociażby do Egiptu, by tam poprowadzić uroczystą galę, a zaraz potem wróciła do Polsatu i to po latach przerwy, by współprowadzić jeden z koncertów podczas festiwalu.

Oprócz tego wciąż spełnia się w "M jak miłość", gdzie obecnie ma naprawdę dużo pracy, ponieważ ruszyły nagrania do nowego sezonu. Aktorka chętnie relacjonuje na Instagramie chwile na planie, zdradzając nieco zza kulis. Tym razem mogliśmy przyjrzeć się kręceniu sceny, w której serialowa Kinga z mężem podróżują samochodem.

W czasie przerwy Cichopek postanowiła nagrać się dla internautów, rozmyślając z Marcinem Mroczkiem, ile już lat pracują razem nad serialem. W pewnym momencie przez sam środek planu zdjęciowego przejeżdżał rowerzysta, który będąc akurat tuż przy Kasi i Marcinie, nie mógł powstrzymać się od niewybrednego komentarza.

Kto to będzie oglądał, jak czasu nie ma?! - wykrzyczał wzburzony.

W pierwszej chwili duet aż wbiło w fotel i wyraźnie nie wiedzieli, jak zareagować. Po kilku sekundach jednak oboje zaczęli się śmiać z całej sytuacji, a Kasia zwróciła się z tym samym pytaniem do obserwatorów. W przeciwieństwie do uszczypliwego rowerzysty, na fanów jak zawsze mogła liczyć. Ci zgodnie zadeklarowali, że już nie mogą doczekać się nowych odcinków.

Uwielbiam was, najlepsza para w ''M jak miłość''

Oglądamy i mamy czas

Uwielbiam ten serial, zawsze go oglądam

Z przyjemnością was oglądam

A wy czekacie na nowe odcinki "M jak miłość"?

