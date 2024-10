Atmosfera wokół zatrzymania Buddy wciąż jest bardzo napięta, tym bardziej, że na każdym kroku pojawia się coraz więcej informacji. Nie brakuje również spekulacji na wiele tematów, jak chociażby dotyczących tego, czy 25-latek finalnie zostanie uznany za winnego. Póki co jednak najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie. Gdyby tego było mało, to sieci nagle trafiło zdjęcie youtubera z informacją, że zostało zrobione właśnie w areszcie!

Wyciekło zdjęcie Buddy z aresztu?

13 października zorganizował swoją ostatnią loterię i zapowiadając koniec pewnego etapu, pożegnał się z działalnością na YouTube. Już następnego dnia rano do jego pokoju hotelowego zapukali funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji i wówczas Budda i jego dziewczyna Grażynka oraz kilka innych osób zostali zatrzymani, a zarzuty jakie usłyszeli dotyczą działania w zorganizowanej grupie przestępczej i prania brudnych pieniędzy.

Już 16 października dowiedzieliśmy się, że Kamil L. oraz Aleksandra K. spędzą najbliższe trzy miesiące w areszcie. Ich obrońcy zapowiedzieli walkę o zwrócenie im wolności, a zatem złożą zażalenia na decyzję sądu. Zatrzymanie jednego z popularniejszych youtuberów w Polsce, który w ciągu swojej kilkuletniej działalności internetowej zgromadził wokół siebie prawdziwą armię fanów, odbiło się szerokim echem.

Internauci podzielili się na dwa obozy, choć nie w sposób nie zauważyć, że wierni sympatycy Kamila L. stoją za nim murem, a nawet zaapelowali do samego prezydenta Andrzeja Dudy. W ostatnich dniach media zalała lawina nowych informacji w tej sprawie, jednak należy pamiętać, że w tym całym zamieszaniu nietrudno o fake newsy. Z takim właśnie zmierzyli się fani. Jeden z internautów opublikował na X (dawnym Twitterze) zdjęcie Kamila L. i przekazał, że jest to jego najnowsze zdjęcie po aresztowaniu.

Wyciekło nowe zdjęcie Buddy z aresztu śledczego w Szczecinie

Na fotografii rzeczywiście widać Buddę z nietęgą miną, na terenie odgrodzonym siatką. Część internautów rzeczywiście aż wbiło w fotel na widok tego zdjęcia, jednak prawda może zdziwić ich jeszcze bardziej. Wszystko wskazuje bowiem na to, że kadr pochodzi tak naprawdę z kwietnia 2023 roku i został wykonany za kulisami nagrań do filmu Buddy pod tytułem: "Wszedłem do środka więzienia z PRISON BREAK! Miejsce ucieczki, Lokacje nagrań i wiele ciekawostek!". Na filmie 25-latek ma na sobie dokładnie ten sam strój i zgadza się również tło wokół niego.

Tymczasem warto wspomnieć, że po długich i intensywnych spekulacjach stało się jasne, co stanie się z restauracją Buddy i Grażynki, która mieści się w centrum Warszawy! Sympatycy tego miejsca mogą być spokojni.

