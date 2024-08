Od kiedy fani royalsów dowiedzieli się o chorobie księżnej Kate, w sieci zrobiło się gorąco. Na przestrzeni ostatnich miesięcy nie zabrakło teorii spiskowych dotyczących rzekomego rozstania Kate z księciem Williamem lub jego romansu z Rose Hanbury. Fani doszukiwali się również tego, że "prawdziwa" Kate Middleton ma inne zęby, a osoba pojawiająca się na wydarzeniach to zupełnie inna kobieta. Sugerowano m.in. to, że książę William wraz z dziećmi uczestniczą w spisku.

Księżna Kate wyjdzie z mężem i dziećmi

Po tym jak księżna Kate pojawiła się na ceremonii Trooping the Colour i finale Wimbledonu, wydawać by się mogło, że jej stan zdrowia ulega polepszeniu. Teraz są na to kolejne powody, gdyż jak podają zagraniczne media, Kate Middleton tego lata postanowiła spędzić więcej czasu wraz ze swoją rodziną. Według najnowszych informacji podanych przez Express.co.uk księżna Kate i jej dzieci: dziewięcioletni George, siedmioletnia księżniczkę Charlotte i urodzony w 2018 roku księże Louise spędzą wspólne wakacje. Podczas wyjazdu Kate, William i dzieci spotkają się z resztą rodziny królewskiej.

Rex Features/East News

Wyjazd ten jest coroczną tradycją rodziny, która każdego lata w sierpniu spotyka się w Szkocji. Fani niepokoją się, czy księżna Kate pomimo swojego stanu zdrowia będzie w stanie wyjechać na wakacje. Jednak przybycie do posiadłości w Szkocji najprawdopodobniej nastąpi dopiero w drugiej połowie sierpnia.

William i Kate dołączą do rodziny królewskiej w Balmoral. W tym roku będzie to raczej kameralne wydarzenie, podczas którego wszyscy spotkają się, aby po prostu odpocząć i się zrelaksować - podaje portal Express.co.uk

fot. East News / The Yomiuri Shimbun via AP Images

Jeśli stan zdrowia pozwoli księżnej Kate pojawić się na tym wyczekiwanym urlopie, będzie to najdłuższy wyjazd Kate Middleton od czasu rozpoczęcia leczenia nowotworu. Do tej pory podczas chemioterapii księżna Kate bywała przede wszystkim w Adelaide Cottage w Windsor i w rodzinnej posiadłości w Norfolk, Anmer Hall. Na rodzinnych wakacjach tym razem kolejny raz zabraknie Harry’ego i Meghan.

Harry i Meghan nie dołączą do reszty rodziny królewskiej w sierpniu - informują zagraniczne media.

Jak się okazuje przez ostatnie wydarzenia dotyczące stanu zdrowia członków rodziny królewskiej, te wakacje będą kameralne. Podczas wydarzenia wszyscy spotkają się, aby się zrelaksować i odpocząć.