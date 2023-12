Czy Valentyn i Klaudia z "Rolnik szuka żony" planują potomstwo? To pytanie z pewnością zadaje sobie wielu fanów pary znanej z 9. edycji show. Teraz rolniczka otworzyła się na temat założenia rodziny i szczerze odpowiedziała!

Reklama

Klaudia z "Rolnika" otworzyła się ws. założenia rodziny

Klaudia i Valentyn z "Rolnik szuka żony" to jedna z bardziej lubianych przez widzów par. Choć od zakończenia emisji 9. edycji show minęło już trochę czasu, niedawno Klaudia i Valentyn ogłosili, że się zaręczyli! To wyznanie tylko podsyciło ciekawość widzów, którzy chętnie dopytują parę o ślub. Nie zabrakło też pytania o potomstwo. Co na to Klaudia z "Rolnik szuka żony?"

Podczas sesji pytań i odpowiedzi zorganizowanej na Instagramie, Klaudia z "Rolnik szuka żony" nie pominęła zapytania dotyczącego chęci powiększenia rodziny. Jej odpowiedź jest jednoznaczna!

Takie słodziaki? Oczywiście - odpowiedziała bez wahania rolniczka.

Instagram @k_klaudi

Zobacz także: Elżbieta z "Rolnik szuka żony" podzieliła się radosną nowiną

Klaudia z "Rolnika" pokusiła się też o rozczulające wyznanie na temat dzieci! Gołym okiem widać, że rolniczka świetnie dogaduje się z najmłodszymi i chętnie spędza czas z dziećmi z rodziny.

Dzieciaczki to jest dopiero miłość - dodała Klaudia z ''Rolnik szuka żony''.

Instagram @k__klaudi

Fani, którzy z zainteresowaniem śledzą losy Klaudii i Valentyna z "Rolnik szuka żony" mogą być też spokojni o relacje pary - rolniczka na pytanie o to, czy jej partner nadal jest interesujący po upływie czasu w związku.

Jak widać - odpowiedziała przekornie rolniczka, publikując zabawne nagranie z ukochanym, Valentynem.

Klaudii i Valentynowi życzymy dużo miłości w nowym, 2024 roku!

Reklama

Zobacz także: Klaudia z "Rolnik szuka żony" zdradziła, gdzie wyprowadziła się z Valentynem