Ponad tydzień temu odbył się finał programu "Top Model". Nagrodę główną odebrała Olga Kaczyńska, którą od samego początku zachwycali się jurorzy. Niestety, już kilka godzin później w internecie pojawiły się pytania, dlaczego zwyciężczyni drugiej edycji show nie przyznała się, że już od kilku lat świetnie sobie radzi w świecie modelingu. Kaczyńska to profesjonalna modelka, zatrudniona w agencji D’vision.

Internauci zadają więc pytania, dlaczego Olga ukrywała ten fakt przed widzami.

W obronie Olgi Kaczyńskiej stanął Michał Piróg, który nie widzi problemu w tym, że dziewczyna od dawna zajmuje się modelingiem.

- Co do pytań czy Olga Kaczyńska była wcześniej modelką? Pewnie tak podobnie jak tancerze You can Dance tańczyli przed castingami, śpiewający w X Factor śpiewali a akrobaci w Mam Talent nie uczyli się akrobatyki na scenie- napisał na Facebooku.

Uważacie, że Olga Kaczyńska powinna wyjawić całą prawdę w programie?

Reklama

kb