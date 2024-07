Wczoraj pokazaliśmy Wam zdjęcia z rozdania nagród filmowych „Złote Kaczki”. Największą uwagę skupiała na sobie Natasza Urbańska, która postanowiła przynieść na galę żywego węża! Gwiazda, w ramach promocji musicalu „Pola Negri” z gadem owiniętym wokół szyi i z uśmiechem na twarzy pozowała fotoreporterom.

Okazuje się, że podobnie jak w przypadku „sesji” na wypchanym wilku, Michał Piróg nie pozostał obojętny wobec wykorzystywania do promocji żywego węża. Na Facebooku, tancerz zamieścił krótki wpis, w którym wyśmiewa pomysł Urbańskiej.

- To chyba w ramach kolejnej premiery tym razem jest to biografia Głupoty Ludzkiej- napisał Piróg. Kur.. nie wierzę jednak można być tak słabym i mieć przeciąg w narośli.

Zgadzacie się z tancerzem?

