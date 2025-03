Misiek Koterski jest jednym z popularniejszych polskich aktorów, którego fani kojarzą głównie z rolą w "Pierwszej miłości" czy "7 uczuć". Chętnie obserwują jego życie na polu zawodowym, jak i prywatnym, szczególnie odkąd on sam tak śmiało chwali się związkiem z Marcelą Leszczak. Para chętnie dzieli się najważniejszymi informacjami na forum, a tym razem to sam aktor miał odbiorcom do przekazania coś naprawdę istotnego.

Michał Koterski ogłasza premierę audiobooka swojej książki

Michał Koterski podzielił się wielką nowiną – jego książka „To już moje ostatnie życie” doczekała się wersji audiobookowej. Po dwóch latach od premiery literackiej, wydawnictwo Znak wydało wersję do słuchania, której nagranie trwa aż 8 godzin i zostało wykonane przez profesjonalnych lektorów.

Jak przyznał Koterski, dla niego ta książka to coś więcej niż zwykła autobiografia – to prawdziwa historia o cudach i walce o lepsze życie. Zdradził, że nadal docierają do niego słowa o tym, że swoją własną historią uratował czyjeś życie.

Setki wiadomości podziękowań, czasami w dwóch słowach. Zaczepiony przez obcego mężczyznę lub kobietę - uratował mi pan życie - powoduje, że jestem wdzięczny że nie spoczęła i udało nam się wspólnie dokonać cudu, bo inaczej nie mogę tego nazwać. Wierzę, że tak też będzie z Audiobookiem

Lawina gratulacji pod postem Miśka Koterskiego

Aktor nie ukrywa wzruszenia i wdzięczności wobec swoich czytelników i słuchaczy. W poście zaznaczył, że książka to nie tylko jego osobista historia, ale też świadectwo przemiany i nadziei, które chce przekazać innym. Internauci podzielili jego radość, a pod postem, oprócz gratulacji, zostawili mnóstwo ciepłych słów.

Gratulacje. Jesteśmy dumni

Książka po prostu piękna, skłania do refleksji

Misiek Koterski wygrał walkę z nałogiem

​Michał Koterski przez ponad dwie dekady zmagał się z uzależnieniem od narkotyków i alkoholu. Pierwszy raz sięgnął po narkotyki w wieku 13-14 lat, co zapoczątkowało jego długotrwałą walkę z nałogiem. W tym okresie jego życia pojawiły się również kontakty z osobami ze świata przestępczego. Wielokrotnie podejmował próby wyjścia z problemu, uczestnicząc w różnych terapiach i pobytach w ośrodkach leczenia uzależnień, jednak często wracał do destrukcyjnych zachowań. Punktem zwrotnym w jego życiu było nawrócenie i odnalezienie wsparcia w wierze, co pomogło mu pokonać uzależnienie.

Obecnie, po wielu latach trzeźwości, Michał Koterski dzieli się swoim doświadczeniem, aby pomagać innym w walce z nałogami. W 2024 roku ogłosił otwarcie kliniki leczenia uzależnień, mającej na celu wsparcie osób zmagających się z podobnymi problemami. Jego historia jest przykładem, że nawet z najtrudniejszych sytuacji można znaleźć wyjście, a pomoc i wsparcie są kluczowe w procesie zdrowienia.

