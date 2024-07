„Sztuka kochania" bije rekordy oglądalności w kinach. Widzowie są pod wrażeniem, między innymi odważnych scen erotycznych. W najnowszym numerze magazynu „Party" reżyserka Maria Sadowska przyznaje się do tego, że to zasługa jej i... Magdaleny Boczarskiej, odtwórczyni głównej roli w filmie.

To wyszło od nas, dziewczyn! Przystępując do tego projektu, powiedziałam: „W tym filmie musi być dużo scen erotycznych, i to mocnych. Żadnego opowiadania przez pończochę, zawoalowania. Tylko prawda o seksie” - mówi Maria Sadowska w rozmowie z „Party".