Dawid Podsiadło wydał nowy album "Lata Dwudzieste" i tym sposobem umocnił swoją pozycję na muzycznym szczycie. Ale to nie wszystko. Jego fani będą mogli go oglądać na żywo podczas trasy koncertowej, zaplanowanej na 2023 rok. Jeden z koncertów odbędzie się na Stadionie Narodowym w Warszawie. Organizatorzy zapowiedzieli aż 80 tysięcy biletów. Dawid Podsiadło wraca na Stadion Narodowy Dawid Podsiadło to bezapelacyjny król polskiej sceny muzycznej. Po czterech latach od bestsellerowego albumu "Małomiasteczkowy" (podwójnie diamentowa płyta) 29-gwiazdor wydał nową płytę, "Lata Dwudzieste", która swoją premierę miała w miniony piątek, 21 października. Krążek już cieszy się ogromnym zainteresowaniem, a poszczególne single podbijają stacje radiowe. Jednak o bezapelacyjnym sukcesie piosenkarza z Dąbrowy Górniczej świadczy błyskawiczne wyprzedanie biletów na wielki koncert, który odbędzie się na Stadionie Narodowym w Warszawie. Ten co prawda zaplanowany jest dopiero na sierpień 2023 roku, jednak bilety zniknęły w zaledwie... dwie minuty! Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Dawid Podsiadło (@dylanwishop) Zobacz także: Dawid Podsiadło bojkotuje Trójkę Polskiego Radia. Nie usłyszymy go już na antenie? Bilety na koncert nie należały do najtańszych, w związku z czym nie trudno policzyć, że Dawid Podsiadło wzbogaci się o pokaźne sumy. "Super Express" oszacował, że za koncert na Stadionie Narodowym może zgarnąć nawet... 10 mln zł, bowiem sprzedało się około... 80 tysięcy...