Mateusz Murański zmarł pół roku temu. Jego narzeczona, Karolina Wolska, postanowiła pielęgnować wspomnienia o swoim narzeczonym i opublikowała emocjonujący filmik z jego udziałem na swoim Instagramie. Jednak to jego opis wzbudziła największe emocje.

Mateusz Murański zmarł 8 lutego 2023 roku, a jego śmierć odbiła się szerokim echem w mediach. Jacek Murański znalazł swojego 29-letniego syna nieprzytomnego w jego apartamencie, kiedy nie żył już od kilku godzin. Mama gwiazdora serialu "Lombard. Życie pod zastaw" zdradziła, że Mateusz zmarł w wyniku wypadku "ekstremalnego bezdechu".

Zobacz: Mama Mateusza Murańskiego o śmierci syna: "Wypadek straszny w skutkach"

Właśnie minęło pół roku od śmierci zawodnika freak fight'ów, a jego narzeczona umieściła na Instagramie emocjonujący filmik ze wzruszającym wpisem.

Takiego Cię zapamiętam .. Dzisiaj mija 6 miesięcy... Jak ktoś by się mnie spytał. Jak przeżyłaś ten czas.. Niby to 6 MSC szmat czasu, a jednak tak mało .. Każdego dnia każdej nocy, czułam się jak można to do czegoś porównać to do WOJNY. Spadają na ciebie bomby i nigdy wiesz, która będzie tą ostatnia, po której stwierdzisz, że nie masz siły już wstać i walczyć ... - napisała Karolina Wolska.