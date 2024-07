Marina i Wojciech Szczęsny należą do grona najbardziej lubianych par polskiego show biznesu. Fani chętnie przyglądają się ich miłosnej relacji i wielu uważa ich za absolutnie idealnie dobraną parę. A czy oni sami zauważyli jakieś zmiany w swojej relacji po ponad 7 latach od zawarcia małżeństwa? Marina zdradziła to przed naszą kamerą.

Z piosenkarką mieliśmy okazję porozmawiać podczas festiwalu w Opolu. Marina zdradziła przed naszą kamerą między innymi, jak wyglądała jej pierwsza randka z Wojciechem Szczęsnym, a także opowiedziała o ich relacji po 7 latach od zawarcia małżeństwa. Co się zmieniło w ich związku?

- Wojtek się nie zmienił, ja też. No może jestem trochę bardziej zrzęda czasami (śmiech). Staramy się cały czas odgrzewać relację, więc w tym roku [...] postanowiliśmy sobie wyznaczyć co najmniej cztery dni, że jesteśmy tylko we dwójkę razem - powiedziała przed naszą kamerą Marina.