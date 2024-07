Gwiazdy na premierze filmu Sztuka Kochania

Agnieszka i Piotr Woźniakowie Starakowie, Magdalena Boczarska i Mateusz Banasiuk, Danuta Stenka, Anna Dereszowska, Piotr Adamczyk, Dorota Gardias, Kamilla Baar, Anna Czartoryska z mężem, Borys Szyc, Tomasz Kot, Agnieszka Włodarczyk, Paulina Krupińska, Katarzyna Kolenda Zaleska, Natalia Nykiel, Małgorzata Rozenek Majdan i Radosław Majdan oraz wiele innych gwiazd pojawiło się na premierze filmu "Sztuka Kochania" w reżyserii Marii Sadowskiej w Złotych Tarasach w Warszawie. Współproducentem filmu jest mąż Agnieszki Woźniak Starak, Piotr, który podczas premiery wygłosił specyficzne przemówienie. Muzykę do filmu napisał Radzimir Dębski.

"Sztuka Kochania" to film o życiu Michaliny Wisłockiej, wybitnej polskiej seksuolog, która zrewolucjonizowała życie seksualne Polaków w PRL-u. Ale nie tylko. Odtwórczyni głównej roli, Magdalena Boczarska, mówi:

Oprócz tego, że opowiedzieliśmy historię niesamowitej kobiety i zrobiliśmy film o miłości, chcemy również przybliżyć widzom misję Michaliny Wisłockiej, dlatego też powstała akcja „Kochanie to sztuka”, która ma na celu zachęcić Polaków do rozmowy o seksie. Niestety widać, że wciąż nie odrobiliśmy lekcji z Wisłockiej, a ten film może nas wiele nauczyć. Mam nadzieje, że widzowie, którzy wyjdą z kina będą chcieli przytulić się do swojej drugiej połówki i najnormalniej w świecie – pokochać. Zostawiając jednak temat seksu, a skupiając się na stronie fabularnej – mamy bardzo silną bohaterkę. Życie Michaliny Wisłockiej to splot tak barwnych, a zarazem tragicznych wydarzeń, że aż trudno uwierzyć, że wydarzyło się naprawdę. - mówiła w rozmowie z TeleMagazynem.