Na początku tego tygodnia podaliśmy informację, że Piotr Adamczyk i Weronika Rosati nie są już razem. Para rozstała się w maju, ale dopiero teraz aktorka opowiedziała o tym na łamach magazynu “Viva!”. (Zobacz: Weronika Rosati pierwszy raz o rozstaniu z Piotrem Adamczykiem)

Weronika wiedziała, że informacja o jej rozstaniu szybko obiegnie media i paparazzi zaczną znów ją śledzić, dlatego na ten gorący okres wyjechała do USA. Gwiazda na Instagramie zamieściła kilka zdjęc z podróży do Los Angeles, gdzie wybrała się z mamą Teresą.

Podczas, gdy Weronika wypoczywa w Stanach, Piotr Adamczyk ponoć zaszył się w domu i nie chce słyszeć o swojej byłej dziewczynie.



“Nawet przyjaciół unika. Poza tym uważa, że oddał Weronice swoje serce, troskliwie się nią zajmował po wypadku, a ona go porzuciła. A to jego zdaniem jest gorsze, niż zdrada. Prawda zaś jest taka, że związek nie przetrwał, bo zakochani mieli inne priorytety – on chciał założyć rodzinę, ona robić karierę”, podaje “Fakt”.