"Przegląd Sportowy" kilka tygodni temu podał nazwiska piłkarzy, którzy podpadli na ostatnim zgrupowaniu. Z informacji gazety wynikało, że Artur Boruc i Łukasz Teodorczyk mogą nie dostać powołania na kolejny mecz eliminacji do Mistrzostw Świata z Rumunią oraz towarzyskiego ze Słowenią. Dlaczego? Po meczu z Danią, a przed meczem z Armenią, część zawodników mocno zaszalała i urządziła huczną imprezę. Przez to inni reprezentanci nie mogli wypocząć, co sprawiło wiele problemów. Według "Przeglądu Sportowego" już przed meczem z Danią co niektórzy mocno zabawili przy piwie i grze w karty. Nawałka zabrał teraz głos w sprawie.

Reklama

Wiedzieliśmy o każdych nieprawidłowościach. Dobrze, że "Przegląd Sportowy” nagłośnił tę sprawę. Nie chcemy niczego ukrywać, wszystko ma być transparentne - przyznał Nawałka. Zapewnił również, że sytuacja jest opanowana i teraz drużyna skupia się tylko na najbliższym meczu eliminacyjnym z Rumunią. - Mam kontrolę nad zespołem. Czasem dochodzi do trudnych sytuacji, kiedy zawodnicy zapomną o zasadach, które obowiązują w grupie. Niektórzy nadużyli mojego zaufania i zaufania pozostałych reprezentantów. Zasady przygotowań do meczów zostały złamane. Chciałem podjąć decyzję spokojną i zrównoważoną. Myślę, że jest ona sprawiedliwa. - przyznał.

Jak zostali ukarani piłkarze? Jak podaje tvn24.pl, karą finansową. Nawałka nie podał jednak informacji, którzy piłkarze zostali ukarani i jaką dokładnie kwotę muszą zapłacić.

Zawodnicy przyjęli to do wiadomości i obiecali poprawę. Deklarują, że chcą się zrehabilitować, nie tylko na boisku. Jeśli powtórzy się taka sytuacja, to nie widzę możliwości współpracy z tymi graczami. Ci co mi podpadli tylko dlatego dostali drugą szansę, bo wcześniej mnie nie zawiedli. Nie będzie nazwisk, nie będzie kwot. Chcemy to załatwić we własnym gronie. Wierzę, że ta drużyna dostarczy nam jeszcze wiele radości - dodał Nawałka.

Uważacie, że to odpowiednia kara dla piłkarzy? I czy selekcjoner podjął dobrą decyzję, że nie ujawnił nazwisk, ani sum, które muszą zapłacić?

ZOBACZ: WAGs też imprezowały podczas zgrupowania kadry? Marina pokazała w sieci nagranie! WIDEO

Zobacz także

Adam Nawałka podjął decyzję.

East News

Reklama

Zgadzacie się z nią?