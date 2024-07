Artur Boruc i Łukasz Teodorczyk zostaną wyrzuceni z kadry? W czwartek "Przegląd Sportowy" podał nazwiska piłkarzy, którzy podpadli na ostatnim zgrupowaniu. Z informacji gazety wynika, że Artur Boruc i Łukasz Teodorczyk mogą nie dostać powołania na kolejny mecz eliminacji do Mistrzostw Świata z Rumunią oraz towarzyskiego ze Słowenią.

O co chodzi? Po sobotnim meczu z Danią, a przed meczem z Armenią część zawodników mocno zaszalała i urządziła huczną imprezę. Przez to inni reprezentanci nie mogli wypocząć, co sprawiło wiele problemów. Według "Przeglądu Sportowego" już przed meczem z Danią co niektórzy mocno zabawili przy piwie i grze w karty.

Adam Nawałka przyjrzy się funkcjonowaniu kadry - zapowiedział w czwartek Zbigniew Boniek, prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Selekcjoner z pewnością wyciągnie konsekwencje z zachowania piłkarzy. Myślicie, że panów nie zobaczymy już na boisku podczas eliminacji do Mistrzostw Świata? Podobno jest więcej sportowców, którzy zawinili, ale jak na razie ich nazwiska nie zostały wymienione.

