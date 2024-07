Afera alkoholowa w kadrze. Według ostatnich doniesień "Przeglądu sportowego" trener Adama Nawałka dał polskim piłkarzom dużo luzu w czasie ostatniego zgrupowania kadry na mecze z Danią i Armenią, co skończyło się tym, że ponoć po wygranej w pierwszym spotkaniu piłkarze postanowili uczcić zwycięstwo i zrobili sobie huczną imprezę w hotelu. Z informacji gazety wynika, że Artur Boruc i Łukasz Teodorczyk byli jednymi z piłkarzy, którzy zaszaleli na imprezie i teraz mogą nie dostać powołania na kolejny mecz eliminacji do Mistrzostw Świata z Rumunią oraz towarzyskiego ze Słowenią. Ponoć przez ich imprezę pozostali piłkarze nie mogli wyspać się przed kolejnym spotkaniem. Całą sprawę w rozmowie z TVN24 skomentował Piotr Czachowski, były piłkarz reprezentacji Polski.

Przed sztabem szkoleniowym bardzo trudna decyzja. Takie sytuacje nie powinny się zdarzać. Mówi się, że trener Nawałka dawał piłkarzom dużo swobody i chyba teraz będzie musiał pójść po rozum do głowy. Jeżeli są to Teodorczyk i Boruc, to zwłaszcza tego pierwszego w najbliższym okresie byłoby bardzo szkoda. Boruc jako senior kadry powinien dawać dobry przykład, ale nie daje. Jeśli to wszystko prawda, to trzeba się nad przyszłością tych panów zastanowić i kto wie, czy nie zostaną usunięci - powiedział w rozmowie z x-news Piotr Czachowski, były piłkarz reprezentacji Polski.