WAG na imprezie

Marina zamieściła na swoim Instagramie filmik z imprezy z innymi WAGs. Czy odbyła się ona w czasie zgrupowania kadry na czas spotkań z Danią i Armenią? Na nagraniu widzimy żonę Wojtka Szczęsnego, a także Sarę Boruc, Dominikę Grosicką i Annę Peszko. Dziewczyny świetnie się bawią w rytm utworu Spice Girls "Wannabe". W pierwotnym opisie do wideo Marina podpisała wszystkie koleżanki, jednak po aferze wokół Artura Boruca i Łukasza Teodorczyka po publikacjach "Przeglądu Sportowego", zmieniła treść posta. W spotkaniu dziewczyn miała również uczestniczyć Anna Lewandowska, jednak nie załapała się na filmik, ponieważ wcześniej poszła spać.

#spicegirls ????????@sinbymannei_com@ dominikagrosicka @annapeszko a jedna spajsetka poszła spać@annalewandowskahpba #somuchfun#kadra - podpisała swój filmik Marina Łuczenko.

Jednak Marina szybko skróciła opis i usunęła nazwiska koleżanek. Czy to nagranie to dowód na słynne imprezy przed meczami z Armenią i Danią? W "Przeglądzie sportowym" pojawiły się informacje, że partnerki piłkarzy regularnie bywały w hotelu, a w przypadku poprzednich zgrupowań mogły odwiedzać swoich mężów tylko po meczach. Nie jest tajemnicą, że Marina i Sara jednak regularnie bywały w hotelu Hilton, w którym na czas zgrupowania zatrzymali się piłkarze. Czy to nagranie z imprezy przed jednym ze spotkań? Tego nie wiemy, ale trzeba przyznać, że dziewczyny ewidentnie dobrze czują się w swoim towarzystwie :-) Zobaczcie nagranie i zdjęcia!

