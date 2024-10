Sławomir po tym, jak przypisał Annie rzucanie uroków, nie kryjąc swojego przerażenia z tym związanego, zdecyduje się przekreślić to, co zaczynało ich łączyć do tej pory i pozbyć się własnej partnerki z programu "Moja mama i twój tata"? Zwiastun nowego odcinka szokuje! Syn Sławomira nie mógł się powstrzymać od niecenzuralnych słów, jak zobaczył, co zrobił jego ojciec.

"Moja mama i twój tata": Sławomir wyrzuci Annę z programu?

Dopiero co z "Moja mama i twój tata" musiał pożegnać się Krzysztof, a teraz pozostali panowie musieli zdecydować, która z pań spakuje walizki i opuści willę a tym samym program. Uczestnicy musieli przedyskutować, która z Pań według nich nie ma szansy na znalezienie partnera w show.

Postawili ich trochę w niezręcznej sytuacji - zawyrokowała Lucy.

Nie miała jednak pojęcia, co wydarzy się za chwilę.

W przedpremierowym zwiastunie nowego odcinka "Moja mama i twój tata" widzimy, jak Ania zwierza się pozostałym uczestniczkom na temat swojej relacji ze Sławomirem i tego, co do niego czuje:

Każdego dnia, każdej chwili wykorzystujemy ten czas, żeby coraz bardziej się poznać. Ten facet w moich oczach z każdym dniem pięknieje. Ja w żadnym mężczyźnie nie znalazłam tego, co w nim

mat. prasowe Moja mama i twój tata

Słysząc to, tym bardziej szokuje to, co decyduje się zrobić w tym czasie Sławomir. Uczestnik zdecydował się wskazać, jako kobietę, która nie ma szansy na miłość w programie... swoją własną partnerkę:

Ania blondynka.

Jestem zmęczony tą relacją - słyszymy dalej.

Pozostali uczestnicy nie mogli uwierzyć w to, co słyszą: "To co chcesz, żeby usunęli Twoją dziewczynę?".

Zachowanie Sławomira w 7. odcinku bez wątpienia zbulwersowało nawet jego syna, który nie szczędził pod jego adresem niecenzuralnych określeń.

Czułem się tak... Jakby mój ojciec teraz stał przy mnie, to bym strzelił w pysk.

mat. prasowe Moja mama i twój tata

Córka Ani, Julia się popłakała i nie ukrywała, że chciałaby wyjść z programu, obserwując to co dzieje się pomiędzy jej mamą a Sławomirem.

Ostatecznie panowie musieli przedstawić swoją decyzję paniom:

Ja tylko powiem, że dyskusja była bardzo zażarta - zaczął Jacek.

"I na tym już zostaw" - przerwał Sławomir i zabrał głos:

Wszystkie Was było bardzo miło tutaj spotkać, poznać. Dzisiaj jest ten wieczór, kiedy jedna z Was naszą wspólną decyzją musi odejść i jesteś to Aniu Ty.

Mina Ani była wymowna, jednak na to, co dalej stało się w programie "Moja mama i twój tata" dowiemy się dopiero w odcinku.

mat. prasowe Moja mama i twój tata

To jak potoczyła się relacja Ani i Sławomira w "Moja mama i twój tata" szokuje widzów. Wszystko wskazywało na to, że mają szansę na wielką miłość po programie, jednak okazało się, że jedno zdarzenie może wiele przekreślić. Sławomirowi nie spodobały się zainteresowania Ani, podsumowując nawet, że to co ona robi "go przeraża". Po aferze w "Moja mama i twój tata" Ania wydała oświadczenie. "Nie wszystko, co prawdziwe, da się wyjaśnić, I nie wszystko, co da się wyjaśnić, jest prawdą"- tłumaczyła. Głos zabrała także Julia, która nie kryła żalu, że Sławomir nie ma dystansu do tego, co robi Anna, a na podstawie swoich złych doświadczeń wplątuje ją w czarną magię". Myślicie, że to faktycznie koniec ich relacji? Czy to Ania, obecna partnerka Sławomira opuści program? A może druga Ania?

