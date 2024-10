Nazwisko Agnieszki Kaczorowskiej wciąż króluje na językach i nie wygląda na to, by w najbliższym czasie miało się to zmienić. Fani niecierpliwie wyczekują oświadczenia ze strony aktorki i jej męża w sprawie rozstania, ale póki co oboje wytrwale milczą. W zamian celebrytka próbuje nie zaburzać swojej aktywności na Instagramie i choć omija najbardziej gorący temat ostatnich tygodni, stara się wrzucać drobne kadry. Tym razem pochwaliła się, jak... spędza czas na imprezowaniu!

Tak Agnieszka Kaczorowska szaleje po rozstaniu

Gdy na początku października media obiegła wiadomość o rozstaniu Agnieszki Kaczorowskiej i Maćka Peli, wszystkich aż wbiło w fotel. Wyglądali oni bowiem na szczęśliwych, a przynajmniej na to wskazywały chociażby wypowiedzi aktorki, w których z błyskiem w oku opowiadała ich wspólną historię. Pobrali się w 2018 roku i od tamtej pory uchodzili za zgrane małżeństwo, którego dopełnieniem są dwie córeczki - Emilka i Gabrysia.. 32-latka bardzo dba o swój wizerunek, unika afer i skandali, a publikując rodzinne ujęcia w sieci wybierała raczej te pozytywne.

Zdumieni jednak doniesieniami prasy internauci zaczęli domagać się od pary wyjaśnienia, ale ci nabrali wody w usta i nie wypuścili jej do dziś. Dla wielu cisza okazała się wymowna, a oliwy do ognia dolewały m.in. słowa Maćka Peli, w których wydawał się kpić z całej sytuacji. Tymczasem Agnieszka Kaczorowska próbuje ignorować temat, poświęcając czas na zawodowe sprawy i... brylowanie na eventach. Jak się właśnie okazało, humor dopisywał jej nawet na tyle, by udać się na imprezę!

Przyjaźń to siła, która pomaga ci pokonać każde wyzwanie - napisała wymownie.

Aktorka podzieliła się krótkim nagraniem z imprezy urodzinowej jednej z przyjaciółek. Widać, że uśmiech nie znika z jej twarzy i tak jak sama przekazała, przyjaciółki wspierają ją w tej trudnej sytuacji.

Warto wspomnieć, że ostatnio pojawiły się doniesienia, jakoby Maciej i Agnieszka już od dwóch tygodni nie mieszkali razem. Osoba z ich bliskiego otoczenia zdradziła, że oboje robią wszystko, by pociechy na tym nie ucierpiały.

Podzielili się opieką nad córkami: przez pół tygodnia z córkami mieszka Agnieszka, przez pozostałe dni Maciek. W czasie gdy Agnieszka jest w domu, Maciek pomieszkuje u przyjaciela, którego lokum znajduje się blisko wspólnego domu Agnieszki i Maćka - zdradziła w rozmowie z Plotkiem znajoma pary.

Wygląda na to, że nie mają kłopotów, by się porozumieć. Myślicie, że jeszcze uda im się zażegnać kryzys?

