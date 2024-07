Siódma edycja "Must Be The Music" nie daje szans rywalom w walce o najchętniej oglądany program muzyczny w Polsce. Na castingi wciąż zgłaszają się fantastyczni wokaliści i utalentowani muzycy, a profesjonalne i charyzmatyczne jury to prawdziwa mieszanka wybuchowa. Dziś odbył się pierwszy odcinek na żywo, przed którym kilka cennych rad dla uczestników miała Kora. Przypomnijmy: Kora ostrzega uczestników przed pierwszym półfinałem "MBTM"

Po obejrzeniu dzisiejszych zmagań wokalistów i zespołów, ciężko nie przyznać racji legendzie polskiej muzyki, która zapowiadała, że odcinki na żywo nie są dla wszystkich. Najwięcej emocji wzbudził zespół "Piękni i Młodzi", będący prawdziwym ewenementem w historii programu. Grupa śpiewa bowiem disco-polo, a dziś zaprezentowała na scenie swój nowy hit zatytułowany "Niewiara". Niestety, jury było zniesmaczone ich występem, choć coś o wysokim poziomie napomknął Piotr Rogucki. Jego chwilowy entuzjazm szybko zgasiła Kora.



Ja się nie zgadzam z tym wysokim poziomem. Bo mamy trzecie tysiąclecie, a państwo reprezentujecie poziom PRL-u. Pani jakieś ćwiczenia, bo nie tylko śpiewać, ale i tańczyć pani musi jak Madonna albo co najmniej w połowie tak jak ona. Panowie beznadziejni. Nie są dla pani żadną ozdobą. ŻADNĄ! - skwitowała ich występ Kora.

Bezlitosne oceny jury to jednak nie wszystko. Za kulisami grupa odbyła krótką rozmowę z Pauliną Sykut, która podekscytowała się ich występem na tyle, że... pomyliła numer sms, który widzowie powinni wysłać chcąc pomóc "Pięknym i Młodym". Jej wpadka jednak szybko została zakrzyczana przez wokalistów i ich rodzinę, a widzowie i tak tłumnie wysyłali swoje głosy, co zapewniło im przejście do finału! Awansowało również trio Sachiel.

Tuż przed ogłoszeniem wyników, Paulina Sykut i Maciej Rock ogłosili, że odbędzie się ósma edycja "Must Be The Music". Oglądaliście dzisiejszy odcinek?

