Siódma edycja Must Be The Music utrzymuje się na pozycji lidera wśród programów typu talent show i co tydzień gromadzi wielomilionową widownię. Emocje zapewniają nie tylko występujący w programie muzycy, ale również jurorzy. Oczywiście największą gwiazdą jurorskiego panelu jest Kora. Przypomnijmy: Wokalista porwał się na hit Maanamu. Nieoczekiwana reakcja Kory

Reklama

Już w niedzielę o 20:05 pierwszy półfinał show i zarazem odcinek na żywo. W odcinkach półfinałowych wystąpi aż 40 uczestników i wykonawców - w dotychczasowych sześciu edycjach do kolejnego etapu przechodziło ich 32. Skąd decyzja o powiększeniu tego grona? Kora tłumaczy, że jest to po prostu zasługa wysokiego poziomu muzyków i genialnych występów.



Siódma edycja programu obfitowała w wiele świetnych występów, dlatego też postanowiliśmy powiększyć liczbę półfinalistów do 40. Naszym zadaniem jest wybranie najlepszych z najlepszych, dlatego będziemy jeszcze bardziej surowi i krytyczni. Nasze "TAK" jest przepustką do zaistnienia na polskiej scenie muzycznej. Aby otrzymać od nas ten kredyt zaufania, uczestnicy muszą zaprezentować naprawdę wysoki poziom - tłumaczy.

Gwiazda nie ukrywa też, że odcinki na żywo rządzą się swoimi prawami i niezwykle dużą rolę odgrywa umiejętność opanowania stresu i emocji towarzyszących występom przed wielomilionową publicznością. Kora dodaje jednak, że jeśli ktoś zasłuży na krytykę to z pewnością ją usłyszy.

Odcinki na żywo zawsze wyzwalają największe emocje. Stres podczas takich występów potrafi wziąć górę i nawet najlepsi mogą sobie nie poradzić. Mam nadzieję, że wśród półfinalistów znajdą się osoby, które zapanują nad emocjami. Jest to bardzo trudne, ale ten program lansuje nowe gwiazdy polskiej sceny muzycznej, dlatego jesteśmy bardzo wymagający w stosunku do uczestników. Mogę zapewnić, że jeśli ktoś zasłuży na krytykę, usłyszy ją. Półfinały to nie zabawa, tutaj naprawdę trzeba dać z siebie wszystko - zapowiada.

Będziecie oglądać w niedzielę "Must Be The Music"?

Zobacz: Rogucki zauroczony uczestniczką "MBTM". Jego żona zareagowała natychmiast

Zobacz także

Reklama

Gwiazdy podczas wielkiego finału MBTM: