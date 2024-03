Burza w komentarzach po pierwszym odcinku 9. edycji "Love Island". Jedna z uczestniczek programu na co dzień mieszka w Brukseli i posługuje się językiem francuskim. W programie ten język również pojawia się w jej wypowiedziach, co irytuje wielu fanów show. Widzowie domagają się napisów! Czy produkcja zareaguje na ich prośbę?

"Love Island": Widzowie są wściekli na produkcję

W poniedziałek, 4 marca poznaliśmy uczestników 9. edycji "Love Island", którzy będą poszukiwać swojej drugiej połówki na Wyspie Miłości. Wyspiątka mieli już okazję dobrać się w pary, które prezentują się następująco: Daniel i Oliwia, Jarek i Asia, Adrian i Wiktoria oraz Bartek i Emilia. Niełatwe wejście do willi miała Zuza, do której żaden z uczestników nie zrobił kroku do przodu, aby stworzyć z nią parę — finalnie jednak stworzyła ją z Rafałem. Uczestniczka show na co dzień mieszka w Brukseli i mówi w języku francuskim. W programie Zuza również łączy język polski z francuskim, co wywołało niemały problem.

Widzowie po pierwszym odcinku "Love Island" nie rozumieją czemu produkcja show nie uwzględniła polskich napisów, kiedy to Zuza mówi po francusku. Wielu z nich twierdzi, że nie będą mogli poznać jej osobowości jeżeli nie będą wiedzieli, co mówi.

Poprosimy napisy, gdy mówi Zuza po francusku. Nie poznamy jej osobowości, gdy nie będziemy rozumieć co mówi

Ja też chcę napisy do panny Francuzki, bo nic nie rozumiem

Ta Zuza będzie cały sezon parleee po fhąseee — piszą internauci.

Myślicie, że produkcja zareaguje na prośby widzów?

Pierwszy odcinek randkowego show zakończył się wejściem do willi Dana, który miał na sobie maskę. Uczestniczki show otrzymywały po kolei smsy z zadaniem, z którego musiały się wywiązać. Na transmisji live po odcinku Karolina Gilon pokazała, jak wygląda nowy uczestnik "Love Island" bez maski. Myślicie, że Dan może namieszać w programie?

