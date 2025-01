Andrzej Grądkiewicz, były muzyk zespołu Bajm, ponownie stanął w świetle reflektorów, aby realizować swoje muzyczne marzenia. Widzowie programu "The Voice Senior" poznali go jako uczestnika szóstej edycji tego popularnego talent show, ale jego historia to coś więcej niż tylko droga na scenę.

Reklama

Od Bajmu do nowego rozdziału

Andrzej Grądkiewicz miał okazję współpracować z zespołem Bajm na samym początku ich muzycznej kariery. W 1978 roku, razem z Beatą Kozidrak i resztą grupy, wziął udział w legendarnym debiucie na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Bajm zaprezentował wówczas utwór "Piechotą do lata", zdobywając drugie miejsce i podbijając serca publiczności.

Pojechaliśmy do Opola, także coś pięknego. Nie da się tego opisać - po prostu człowiek nie wiedział, gdzie się w ogóle znalazł, no i jakim sposobem - występy przed ludźmi w amfiteatrze i telewizja mówi Andrzej Grądkiewicz w wideo promującym dzisiejszy odcinek programu.

Jego współpraca z Bajmem rozpoczęła się od ogłoszenia w prasie. Jak sam opowiada, na przesłuchaniu zaprezentował swoje umiejętności na gitarze basowej, co przekonało założyciela zespołu, Jarosława Kozidraka.

Przeczytałem w gazecie ogłoszenie, że zespół poszukuje basisty. Wziąłem instrument pod pachę. Umówiłem się z Jarkiem Kozidrakiem. On zagrał parę rzeczy na pianinie, ja na gitarze basowej. No i mówi: „Dobrze, fajny jesteś. Będziemy ćwiczyć, będziemy grać i będziemy coś robić dalej”. No i ćwiczyłem z zespołem, który się nazywał Bajm - wyznał Andrzej Grądkiewicz.

Muzyka kontra codzienne życie

Choć gra w zespole była wielkim marzeniem, rzeczywistość zmusiła Grądkiewicza do podjęcia trudnych decyzji. Po kilkunastu miesiącach musiał zakończyć współpracę z Bajmem ze względu na kwestie finansowe i obowiązki rodzinne.

Bajm nie zarabiał pieniędzy takich, że można było się utrzymać. Musiałem pracować, miałem rodzinę i rozstaliśmy się po półtora roku pracy - zdradził muzyk.

Mimo rozstania zespół nie zapomniał o swoim dawnym koledze. W 2018 roku, z okazji 40-lecia Bajmu, Grądkiewicz ponownie stanął na scenie, wykonując kultowy utwór "Piechotą do lata". Tak wspomina to senior:

Zostałem zaproszony na występ 40-lecia. Wystąpiłem w piosence „Piechotą do lata”, grając na basie. Byłem bardzo szczęśliwy. Nawet gitarę ze szczęścia uniosłem do góry.

"The Voice Senior" – nowa szansa na spełnienie marzeń

Andrzej Grądkiewicz pojawił się wczoraj w "The Voice Senior" i wykonał utwór "Kiedy byłem małym chłopcem" zespołu Breakout. Utwór pochodzi z płyty "Blues" z 1971 roku. Grądkiewicz swoją wersję zaprezentował na antenie TVP2. Krzesło jednej z jurorek po chwili od początku występu się odwróciło, co oznaczało, że może trafić do jej drużyny. Tak też się stało. Uczestnik trafił do drużyny Tatiany Okupnik.

Andrzej Grądkiewicz. Wiek: 71 lat. Odwrócone fotele: 1. DRUŻYNA TATIANY OKUPNIK Andrzej zaśpiewał 'Kiedy byłem małym chłopcem' i pokazał, że rockowy duch w nim wciąż żyje! Ten występ to była prawdziwa podróż w czasie z solidną dawką energii - czytamy na oficjalnym profilu 'The Voice Senior'.

Wielu fanów pod wpisem stwierdziło, że Grądkiewicz zdecydowanie zasłużył na więcej odwróconych foteli. Fani zwrócili również uwagę na to, że Robert Janowski żartował sobie z uczestnika, co niekoniecznie się spodobało widzom. Jeden z mężczyzn napisał"

Wyjdź Janowski i zapomnijmy, że tam byłeś… To jest program z klasą. Wyjdź.

Jak wam podobał się występ tego seniora?

Reklama