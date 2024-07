Natalia Lesz podobnie jak Doda, na imprezie „Okiem Komara #8” pojawiła się w białej mini. Bezapelacyjnie była jedną z najciekawiej ubranych gwiazd na evencie.

Kreacja była uszyta na miarę, a ta Natalii Lesz pochodziła z kolekcji Alexander Wanga. Taka sukienka kosztuje ok. 1300 złotych. Do tego gwiazda miała na sobie czarne sandałki na obcasie Jimmiego Choo. Koszt takich butów to ok. 2 tysiące złotych. Do tego kopertówka w neonowym kolorze za ok. 1 tysiąc złotych i look na imprezę gotowy. Szkoda tylko, że łącznie kosztuje ponad 4 tysiące.

Polska artystka słynie z tego, że często nosi kreacje od światowych projektantów i jako jedna z niewielu ceni bardziej design niż samą metkę. Gratulujemy kolejnej udanej stylizacji.

