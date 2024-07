20 czerwca na Pepsi Arena w Warszawie miał odbyć się koncert Pharrella Williamsa w ramach "Pozytywne Wibracje Festival". Niestety, na dwa tygodnie przed show, organizator poinformował, że jego występ musi zostać odwołany z przyczyn niezależnych od nich. Fani artysty nie byli z tego powodu zadowoleni. Przypomnijmy: Pharrell nie przyjedzie do Polski! Wielki koncert odwołany

W Szkocji zakończył się kilka dni temu festiwal T in The Park, którego główną gwiazdą był Pharrell. Jedną ze współorganizatorek koncertu była Polka, Kasia "Pinky", która choruje na raka. Kobieta poznała muzyka przed pięcioma laty podczas drugiej edycji Orange Warsaw Festival. Ona opiekowała się zespołami grającymi na festiwalu, on z formacją N*E*R*D występował na nim.

Williams nie zapomniał o dziewczynie i podczas wykonywania swojego największego hitu - "Happy" - zaprosił ją na scenę. Publiczność przyjęła Kasię gorącymi brawami, a ta nie mogła ukryć wzruszenia. Raper uściskał dziewczynę i zadedykował jej ten utwór.

Wzruszający gest Pharrella możemy zobaczyć w około 24. minucie filmu.

