Zauważyliśmy, że wśród wiosennych kolekcji można było znaleźć kilka, gdzie dodatek stanowiła biżuteria z pereł.

Reklama

Perły od wieków stanowią wspaniały dodatek do damskiej garderoby i co roku powracają w modowych trendach w różnych formach. Pamiętajcie jednak, że nie ma nic bardziej eleganckiego niż krótki sznur pereł. Każda kobieta w pewnym momencie swojego życia dojrzewa do tej właśnie klasyki.

Jednak dla tych, które wolą ekstrawagancję, projektanci przewidzieli również i te bardziej szalone projekty tj. ogromna obroża Castelbajaca. Ponadto modne będą długie sznury pereł i widoczne naszyjniki, a także bardzo masywne perły.

Wśród projektantów, którzy w przyszłym sezonie postawili właśnie na nie znaleźli się m.in. Ralph Lauren, Chanel i Jean Charles de Castelbajac.

Od lewej: Jean Charles de Castelbajac, Chanel, Ralph Lauren.

Zobacz także

Reklama

jm