W miniony weekend odbył się pierwszy półfinałowy odcinek "Must Be The Music". W programie nie mogło oczywiście zabraknąć prowadzącej Pauliny Sykut, która wystąpiła w dość oryginalnej kreacji. Okazuje się bowiem, że Paulina Sykut miała na sobie sukienkę z papieru! Musimy przyznać, że prezenterka ubrana w białą minisukienkę z czarnym nadrukiem wyglądała bardzo ciekawie.

Paulina Sykut z pewnością jeszcze nie raz zaskoczy nas swoimi stylizacjami. Tak przynajmniej zapewnia stylistka Polsatu:

- Nie boimy się odważnych kreacji. Chcemy, by prowadzący nasz program "Must Be The Music. Tylko muzyka" nie tylko szukali nowych trendów w muzyce, ale także w modzie - zdradziła w rozmowie z "Faktem" Anna Zeman.

Czyżby prowadząca muzyczne show inspirowała się Edytą Górniak, która jakiś czas temu przyszła na imprezę z papierową torebką? (zobacz: Szok! Górniak na imprezie z PAPIEROWĄ torbą). Co sądzicie o stylizacji Pauliny Sykut?