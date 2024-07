Paulina Sykut pojawiła się w ostatnich dniach na imprezie Herbapol Esencja Natury 2014. Gwiazda zaprezentowała się tego dnia w rozkloszowanej sukience przed kolano. Stylizację uzupełniła metalicznymi szpilkami i różową torebką, której postanowiłyśmy się dokładniej przyjrzeć.

Po małym śledztwie okazało się, że jest to model zaprojektowany przez dom mody Valentino. To cudo może być wasze za ok. 6500 zł.

Uważacie, że jest warta swojej ceny?

W naszej galerii znajdziecie więcej zdjęć gwiazdy z torebką Valentino: