W czym Paulina Sykut-Jeżyna wystąpi podczas sylwestrowej nocy z Polsatem w Katowicach? Prezenterka szykuje na ten wieczór nie jedną, lecz aż cztery kreacje! Podobno mają być bardzo sexy, lecz z klasą. W wyborze doradzał jej mąż!

Paulina Sykut-Jeżyna o mężu

Prezenterka z pewnością będzie wyglądała zjawiskowo podczas sylwestra z Polsatem. Paulina zawsze bardzo starannie dobiera swoje stylizacje, by wygląda elegancko i stylowo. Jej kreacje pochodzą między innymi z salonu Laurelle i spod maszyny do szycia duetu Thecadess oraz duetu Hector&Karger. Okazuje się jednak, że nie zdaje się ona wyłącznie na własny gust i opinię profesjonalnych stylistów. Kluczowe zdanie w doborze strojów ma również jej ukochany mąż Piotr! Czy partner prezenterki stoi na straży zasłoniętych nóg i dekoltu? Absolutni nie! W jego radach nie ma ponoć ani cienia zazdrości!

Zawsze mi pomaga i towarzyszy mi na wszystkich przymiarkach. Absolutnie nie jest zazdrosny! Jak wszystko jest w dobrym smaku i gustownie, to jemu się bardzo podoba. W innym wypadku wyraziłby swoje zdanie. Mam do niego największe zaufanie - zdradziła Paulina Sykut-Jeżyna w rozmowie z "Faktem".

W sylwestrową noc na scenie Polsatu oprócz Pauliny Sykut-Jeżyny zobaczymy także innych prowadzących: Krzysztofa Ibisza, Macieja Dowbora, Agnieszkę Hyży i Maćka Rocka. Noc uświetni swoimi występami wiele gwiazd m.in. Bajm, Kayah, Urszula, Wilki, Blue Cafe, Stefano Terrazzino, Cleo, Donatan, Kamil Bednarek, Conrado Yanez (zwycięzca 10. edycji "Must be the music"), Golec Orkiestra oraz Grzegorz Hyży i Pectus. Do tego 40-lecie będzie świętował zespół Boney M.

Paulina Sykut-Jeżyna podczas przymiarek sukni Hector&Karger

Paulina Sykut-Jeżyna na sylwestrową noc szykuje aż cztery kreacje

W przymiarkach prezenterce towarzyszył mąż Piotr