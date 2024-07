Paulina Sykut od czterech lat jest żoną biznesmena Piotra Jeżyny. Para uchodzi za jedną z najbardziej udanych par w polskim show-biznesie. Popularna prezenterka publicznie podzieliła się swoim przepisem na udany związek. Zobacz galerię: Paulina Sykut z mężem w szale zakupów

Oto, co powiedziała portalowi lifestyle.newseria.pl:

Nie planujemy. Nie mówimy: „Dobrze, środa jest naszym dniem, idziemy na kolację”. My sobie robimy kolację, pijemy wino wtedy, kiedy mamy na to ochotę, albo robimy coś innego. Ważna jest spontaniczność. Bo kiedy byłby plan w związku, to szybko wdarłaby się nuda. Nie wyobrażam sobie siebie u boku kogoś innego albo kryzysu w moim małżeństwie. Zawsze i wszędzie pożądam mojego męża. Można to wielorako zrozumieć, ale właśnie chodzi mi o wielopłaszczyznowość tego pojęcia



Paulina Sykut dodała również, że zna powód kryzysów w związkach. Dopatruje się go w pogoni za pracą i pieniądzem:



Ludzie nie potrafią wytrwać w związkach. Nie wiem dokładnie, z czego to wynika, ale widzę, co się dzieje dookoła. Zapominamy o sobie, priorytetem staje się praca. Pożądamy rzeczy materialnych, a zapominamy o uczuciach, o tym, co ważne, o rodzinie, o tym, żeby razem spędzać czas. Zapominamy o tym, że nawet, kiedy ostygnie pożądanie, które zresztą nie jest najważniejsze, są jeszcze inne rzeczy, które nas łączą, które są bardzo ważne.

Trudno się z nią nie zgodzić. A Wy jaki macie przepis na udany związek?

