Sylwestrowa Noc Przebojów w Polsacie tym razem odbędzie się w Katowicach! A jakie gwiazdy się na nim pojawią? M.in. Bajm, Kayah, Urszula, Wilki, Blue Cafe, Stefano Terrazzino, Cleo, Donatan, Kamil Bednarek, Conrado Yanez (zwycięzca 10. edycji "Must be the music"), Golec Orkiestra oraz Grzegorz Hyży i Pectus. Do tego 40-lecie będzie świętował zespół Boney M.

Sylwestrowa Noc Przebojów 2015/2016

W zeszłym roku gwiazdami Sylwestra w Polsacie były m.in. Doda, Sylwia Grzeszczak czy Ewelina Lisowska. Czy tegoroczny skład przebije zeszłoroczną imprezę? Punktem kulminacyjnym wieczoru będzie występ jurorki „Twoja Twarz Brzmi Znajomo” Małgorzaty Walewskiej oraz uczestnika ostatniej edycji show Krzysztofa Respondka, którzy o północy wykonają słynny utwór „Time To Say Goodbye”, który w 1997 roku wylansowali Sarah Brightman i Andrea Bocelli. W roli gospodarzy Sylwestra zobaczymy: Krzysztofa Ibisza, Macieja Dowbora, Paulinę Sykut-Jeżynę, Agnieszkę Popielewicz i Macieja Rocka.

Co do Sylwestra, wciąż waha się Justyna Steczkowska. Może diwa również pojawi się na Sylwestrowej Mocy Przebojów 2015/2016? Polsat ma w tym roku mocną konkurencję w postaci TVP 2, która zaangażowała takie gwiazdy jak Maryla Rodowicz, Margaret czy Ewę Farną.

Grzegorz Hyży wystąpi na Sylwestrze z Polsatem

Golec Orkiestra gwiazdami Sylwestra z Polsatem 2015/2016