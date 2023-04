Zakochani jak nastolatkowie Paulina Sykut-Jeżyna i jej mąż tulą się do siebie w sklepie. ZDJĘCIA 

Paulina Sykut-Jeżyna już wkrótce zostanie mamą! Dziennikarka nie jest jeszcze w ciąży, lecz zdradziła, że wraz z mężem starają się o dziecko - czytamy na łamach "Faktu". Gwiazda Polsatu nigdy nie ukrywała, że rodzina jest dla niej bardzo ważna, a z mężem Piotrem Jeżyną tworzą doskonałe małżeństwo. Do szczęścia brakuje tylko dziecka! Już wkrótce prezenterka może dołączyć do grona znanych mam. Paulina Sykut-Jeżyna stara się o dziecko Prezenterka Polsatu powiedziała na łamach tabloidu, że wraz z mężem skończyli urządzanie nowego domu, w którym przewidzieli... pokój dla dziecka. Paulina Sykut-Jeżyna wyszła za mąż za biznesmena Piotra Jeżynę w sierpniu 2011 roku. Zatem już wkrótce para będzie świętować piątą rocznicę swojego ślubu. Nadszedł czas, by ich rodzina się powiększyła. Małżonkowie podjęli już konkretną decyzję w tej sprawie i starają się, by ich marzenie jak najszybciej się spełniło. Oboje bardzo chcą zostać rodzicami. Staramy się o dziecko. Rola męża w staraniu się o dziecko jest duża, w urządzaniu domu również. Piotr bardzo się do wszystkiego przykłada. To fantastyczny człowiek - zdradziła Paulina w rozmowie z "Faktem". Trzymamy kciuki, by wszystko poszło dobrze! :) Zobacz też: Zakochana Paulina Sykut-Jeżyna z mężem. Wow! Jak on na nią patrzy! ZDJĘCIA. Paulina Sykut wyszła za mąż w 2011 roku. Paulina i jej mąż Piotr tworzą bardzo dobraną parę. Czy prezenterka Polsatu już wkrótce zostanie mamą?