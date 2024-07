Paulina Sykut wyszła za mąż zaledwie kilka tygodni temu, jednak pogodynka „Polsatu” już myśli o powiększeniu rodziny. Sykut zdradziła, że chciałaby zostać mamą! Celebrytka nie zamierza odkładać tej decyzji, tylko dlatego, że ciąża mogłaby zaszkodzić jej karierze.

- Nie jestem w stanie powiedzieć, kiedy zajdę w ciążę, bo nie planuję tego z kalendarzem w ręce. Ale wiem, że chcę być mamą. Myślimy o dziecku, ale nie chcemy, by nasze potomstwo pojawiło się na świecie, bo ktoś wywiera na nas presję- zdradziła w rozmowie z „Gwiazdami” Paulina.

Gwiazda Polsatu przyznaje, że jest gotowa na dziecko, jednak podobnie jak postąpiła w przypadku ślubu, woli poczekać na właściwy moment.

- Świadomie podejmujemy z mężem każdy kolejny krok w naszym życiu. Tak było chociażby ze ślubem. Mogliśmy go wziąć , gdy ja miałam 20 lat, a Piotr 30. Ale zdecydowaliśmy się dopiero, gdy poczuliśmy silną potrzebę powiedzenia sobie, że chcemy spędzić ze sobą resztę życia. Nic nie było wymuszone i przyszło samo- dodaje Sykut.

A może Paulina Sykut poczeka, aż jej koleżanka Agnieszka Popielewicz również zdecyduje się na dziecko? Prezenterki wspólnie pozowały w sesji z wieczoru panieńskiego, więc może chciałyby wystąpić we wspólnej sesji ciążowej?

