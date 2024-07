Zwyciężczyni pierwszej edycji programu "Top Model" Paulina Papierska długo nie mogła znaleźć swojego miejsca na polskiej scenie modowej. Miało być tak pięknie, jednak ta branża to twardy kawałek chleba. Modelka ma już na koncie kilka wyjść na wybieg i kilka sesji zdjęciowych, a ostatnio w rozmowie z Afterparty.pl (zobacz: Paulina Papierska wyjeżdża do Chin) zdradziła, że najprawdopodobniej wyjedzie do Chin i tam będzie próbować sił jako modelka.

Jednak nim wyjedzie cały czas stara się o sobie przypomnieć. Ostatnio wzięła udział w ciekawej sesji. Na swoim facebooku Papierska umieściła odważne zdjęcia zza jej kulis. Zdjęcia inspirowane twórczością Petera Lindbergha wykonał Kamil Duszyński. O efektach przekonamy się już wkrótce. A oto przedsmak:



