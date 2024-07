Już w najbliższą sobotę w Moskwie odbędzie się wielka gala Miss Universe. Być może koronę najpiękniejszej kobiety otrzyma nasza reprezentantka Paulina Krupińska, która przebywa od ponad tygodnia i jak na razie zrobiła na wszystkich rewelacyjne wrażenie. Polka ma również realną szansę na wygraną. Potwierdzają to ostatnie przecieki. Zobacz: Krupińska w finałowej trójce Miss Universe?

Przed wylotem Paulina udzieliła wywiadu miesięcznikowi "Shape" w rozmowie Krupińska opowiedziała czy stresuje się ciężarem jaki na niej spoczywa i oceniła swoje szanse na koronę.

- Oczywiście, wolałabym powiedzieć, że nie, ale na pewno jakaś trema się pojawi. Bo chociaż trafiłam na wybory Miss Polonia trochę przypadkiem, myślę, że jak każdy, jest we mnie nadzieja, chęć wygranej. Lubię takie imprezy, mam spore doświadczenie w modelingu, jest to - można powiedzieć - moje środowisko naturalne. Nie peszą mnie spojrzenia ludzi, dobrze się czuję na wybiegu, podczas sesji zdjęciowych. Może jest to kwestia adrenaliny, której doświadczam i mojego ekstremalnego charakteru? Na wyborach w Moskwie będę najstarszą Miss i cieszę się z tego, bo - w porównaniu z 18-latkami debiutującymi na wybiegu - mam już o wiele większe doświadczenie - powiedziała Miss Polonia.